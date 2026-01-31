Віткофф підтвердив, що сьогодні мав зустріч з представником Путіна: про що домовилися

Кирило Дмітрієв (зліва) і Стів Вікткофф / © Associated Press

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що сьогодні мав зустріч із спеціальним представником президента РФ Кирилом Дмитрієвим у Маямі і назвав її «продуктивною та конструктивною».

Про це Віткофф написав у соцмережі Х.

«Сьогодні у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США щодо просування мирного врегулювання українського конфлікту», — написав Віткофф.

За його словами, до складу американської делегації, окрім самого Віткоффа, входили міністр фінансів Скотт Бессент, зять Трампа Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Спецпредставник Трампа знову висловив оптимізм щодо нібито готовності РФ до діалогу.

«Ця зустріч підбадьорює нас тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні. Ми вдячні за критичне лідерство президента Трампа у пошуку стабільного та тривалого миру», — підсумував Стів Віткофф.

Дмітрієв своєю чергою у соцмережі Х назвав зустріч із американською делегацією «конструктивною щодо миротворчих питань».

Він також заявив про продуктивну дискусію зі США щодо Робочої групи з економічних питань США та Росії.

Раніше повідомлялося, що у Маямі стартував черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном. Зокрема, до Мережі «злили» кадри, як Дмітрієв у супроводі охорони виходить з будівлі у Маямі і сідає у чорний позашляховик.