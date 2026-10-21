Переговори України, США та Росії продовжаться: Віткофф розкрив деталі зустрічі з Путіним

Спецпосланник Трампа зустрівся з Путіним: чекають на саміт Україна-США-РФ / © Associated Press

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Спецпосланець президента США Стів Віткофф розповів про сьогоднішню зустріч з диктатором Путіним у Санкт-Петербурзі і анонсував тристоронні переговори України, Росії та США.

Про це Віткофф написав у соцмережі Х.

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«У Санкт-Петербурзі ми зустрілися з президентом Путіним, щоб розвинути прогрес, досягнутий в Осло з президентом Зеленським, обговорити рамки миру та подякувати президенту Путіну за звільнення американського громадянина Стівена Габбарда, щоб той міг повернутися додому до своєї родини», — написав він.

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За словами Віткоффа, ці обговорення були конструктивними й продовжаться у форматі тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами, Росією та Україною на технічному рівні.

«Хоча попереду ще багато важливої роботи, президент Трамп залишається відданим справі завершення цієї війни та досягнення всеосяжного, стійкого миру, який забезпечить безпеку та процвітання для наступних поколінь», — підсумував спецпредставник президента США.

Як додає видання NRK, Віткофф уже повернувся до Норвегії з Росії, щоб поінформувати прем’єр-міністра цієї країни Стере про ситуацію.

«Існує домовленість про проведення нової тристоронньої зустрічі високого рівня між Росією, Сполученими Штатами та Україною, ймовірно, в середині листопада. І переговори розпочалися вперше з лютого, і вони стосуватимуться систем безпеки, які будуть запроваджені після конфлікту», — каже прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере.

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Нагадаємо, 20 жовтня в Осло відбулися переговори представників України, Європи та США.

Сьогодні, 21 жовтня, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у Санкт-Петербурзі провів переговори з диктатором Путіним. Під час зустрічі Віткофф підлещувався до російського очільника та висловив сподівання, що Путін розгляне можливість поновлення тристоронніх переговорів щодо війни в Україні.

Сам диктатор Путін заявив, що Росія готова відновити тристоронні переговори щодо миру в Україні у 10-х числах листопада.

Крім того, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що війна в Україні наближається до закінчення.

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