© Associated Press

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Американський спецпосланець Стів Віткофф після зустрічі з «фюрером» РФ Володимиром Путіним заявив про прогрес у мирних переговорах і про «підґрунтя для припинення вогню».

Про це повідомляють росЗМІ.

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Посадовець також повідомив, що привіз до Санкт-Петербурга документи, в яких викладено підходи до припинення вогню.

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«Я проінформую вас про результати переговорів, які відбулися в Осло. Вважаю, що переговори були продуктивними. Можу сказати, що є певний прогрес. Я проінформую вас про це», — сказав він диктатору Путіну.

За його словами, «є певне просування вперед», адже зустріч представників Києва і Європи в Осло у заклала основу для можливого припинення вогню.

Водночас, він висловив сподівання, що вдасться «обговорити наступні кроки», а також Путін розгляне можливість відновити тристоронні переговори. Посланець додав, що «це могли б бути представники технічних груп, фахівців, які детально обговорювали б ці питання».

«І навіть якщо сьогодні у нас не буде можливості домогтися якоїсь остаточної відповіді та рішення з цього питання, я вважаю, що було б добре це обговорити з тим, щоб ви розглянули таку пропозицію», — звернувся Віткофф до «фюрера».

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Заяви Путіна

Своєю чергою, диктатор Володимир Путін заявив, що знає про візит американського представника до Осло, а тому хоче почути, чим він завершився.

«Звичайно, цікаво було б дізнатися про результати цієї зустрічі», — зухвало сказав Путін.

Окрім того, під час розмови господар Кремля взявся дякувати президентові Дональду Трампу за увагу до «врегулювання кризи в Україні».

З його слів, нібито президент США нібито переймається цим питанням із гуманітарних міркувань. Путін також згадав їхню останню телефонну розмову, під час якої Трамп, як стверджує диктатор, наголосив на необхідності припинити війну «через людські втрати».

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