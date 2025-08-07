ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
2 хв

Віткофф повідомив деталі розмови із Путіним безпековим радникам низки країн

Президент Зеленський не уточнив, представники яких саме країн взяли участь у сьогоднішній розмові.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Стів Віткофф

Стів Віткофф / © Associated Press

У четвер, 7 серпня, відбулася зустріч радників з питань безпеки України та низки країн-партнерів, на якій спецпредставник президента США Стів Віткофф повинен був поінформувати їх про свою зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним та обговорити подальші дії.

Про проведену зустріч повідомив у дописі у Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

«Безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо», — написав він.

Український лідер висловив вдячність за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир.

«На розмові домовилися завтра продовжити: багато ще треба попрацювати», — додав він.

Зеленський не уточнив, представники яких саме країн взяли участь у сьогоднішній розмові.

Раніше американське видання Axios з посиланням на власні джерела повідомило, що спецпредставник президента США Стів Віткофф планував провести відеоконференцію із високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Окрім обговорення результатів зустрічі Віктоффа з президентом РФ Володимиром Путіним та подальші дій, темою розмови мала стати можлива зустріч Дональда Трампа та Путіна.

Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що його спеспосланець провів дуже продуктивну зустріч з Путіним, під час якої було досягнуто значного прогресу.

Після візиту свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви президент США Дональд Трамп також заявив про можливу зустріч з Путіним.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт уточнила, що під час зустрічі з Віткоффом президент РФ Володимир Путін заявив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом в якийсь момент.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie