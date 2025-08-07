- Дата публікації
Віткофф повідомив деталі розмови із Путіним безпековим радникам низки країн
Президент Зеленський не уточнив, представники яких саме країн взяли участь у сьогоднішній розмові.
У четвер, 7 серпня, відбулася зустріч радників з питань безпеки України та низки країн-партнерів, на якій спецпредставник президента США Стів Віткофф повинен був поінформувати їх про свою зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним та обговорити подальші дії.
Про проведену зустріч повідомив у дописі у Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.
«Безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо», — написав він.
Український лідер висловив вдячність за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир.
«На розмові домовилися завтра продовжити: багато ще треба попрацювати», — додав він.
Раніше американське видання Axios з посиланням на власні джерела повідомило, що спецпредставник президента США Стів Віткофф планував провести відеоконференцію із високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.
Окрім обговорення результатів зустрічі Віктоффа з президентом РФ Володимиром Путіним та подальші дій, темою розмови мала стати можлива зустріч Дональда Трампа та Путіна.
Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що його спеспосланець провів дуже продуктивну зустріч з Путіним, під час якої було досягнуто значного прогресу.
Після візиту свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви президент США Дональд Трамп також заявив про можливу зустріч з Путіним.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт уточнила, що під час зустрічі з Віткоффом президент РФ Володимир Путін заявив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом в якийсь момент.