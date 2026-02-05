Віткофф повідомив про перший результат переговорів в Абу-Дабі

Стів Віткофф. / © Associated Press

Під час переговорів в Абу-Дабі представники Російської Федерації, Україна та Сполучених Штатів Америки домовилися про обмін 314 полоненими

Про це повідомив спецпосланець американського президента Стів Віткофф.

«Сьогодні делегації Сполучених Штатів Америки, України і Росії домовилися про обмін 314 полоненими — перший такий обмін за п’ять місяців», — поінформував американський посадовець.

З його слів, результату було досягнуто «завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам». Водночас, додав він, «в найближчі тижні очікується додатковий прогрес».

Наразі не відомо, чи досі тривають переговори. Офіційної інформації ні від Києва, ні від Москви поки що не надходило.

Переговори в Абу-Дабі

Другий раунд тристоронніх переговорів в ОАЕ триває упродовж 4-5 лютого. Після закінчення вчорашніх зустрічей президент Володимир Зеленський повідомив, що ключовою темою обговорень став пошук шляхів до реального закінчення війни. З його слів, позиція Києва «дуже чітка: війну треба завершувати реально». Росія, наголосив він, повинна бути готова до цього.

Зауважимо, що за день до початку переговорів та після так званого “енергетичного перемир’я”, 3 лютого, армія РФ атакувала українську енергетику. Після цього Володимир Зеленський анонсував зміни в переговорах з РФ. Російська армія, наголосив глава держави, використала ініціативу США щодо короткочасної паузи в обстрілах не як крок до дипломатії, а як можливість накопичити озброєння й дочекатися піку зими.

Водночас спецпредставник диктатора РФ Кирило Дмитрієв висловився про прогрес у «мирному врегулюванні в Україні». Деталей він не повідомив, але зауважив, що відбувається «добрий і позитивний» рух уперед.