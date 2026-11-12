Віткофф повідомив про прогрес у переговорах із Путіним: що відомо

Стів Віткофф та Путін / © Associated Press

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Спецпосланець США Стів Віткофф повідомив про прогрес у переговорному процесі та домовленість провести нову зустріч у тристоронньому форматі.

Про це Стів Віткофф заявив після завершення переговорів у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним, передає кореспондент CNN Фред Плейтген.

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За словами американського дипломата, сторонам уже вдалося відновити тристоронній формат переговорів в Абу-Дабі та узгодити наступний раунд зустрічей.

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«Прогрес є. Він був досягнутий сьогодні раніше. Ніхто не очікував, що ми відновимо тристоронній формат в Абу-Дабі. Ми його відновили. Ба більше, домовилися про нову зустріч», — заявив Стів Віткофф.

Журналіст, який поспілкувався зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, розповів, що обидва американські представники налаштовані оптимістично. Вони вважають, що тепер з’явився імпульс, який дозволить почати рух до завершення російсько-української війни.

Після переговорів у Москві Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили до Дубліна. Там на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вони мають повідомити про перебіг розмови з Володимиром Путіним.

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Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори за участю України, США та РФ щодо безпекових гарантій, припинення вогню і закінчення війни.

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За підсумками переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі сторони досягли домовленості про масштабний обмін військовополоненими. Попри це американські посередники продовжують дипломатичну роботу.

Далі вони вирушать до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, а потім — до Дубліна для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.

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