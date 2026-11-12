ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
708
Час на прочитання
2 хв

Віткофф повідомив про прогрес у переговорах із Путіним: що відомо

Після переговорів із Путіним спецпосланець США Стів Віткофф заявив про прогрес і нову домовленість щодо України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Стів Віткофф та Путін

Стів Віткофф та Путін / © Associated Press

Спецпосланець США Стів Віткофф повідомив про прогрес у переговорному процесі та домовленість провести нову зустріч у тристоронньому форматі.

Про це Стів Віткофф заявив після завершення переговорів у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним, передає кореспондент CNN Фред Плейтген.

Переговори США з Росією щодо України: про що заявив Віткофф

За словами американського дипломата, сторонам уже вдалося відновити тристоронній формат переговорів в Абу-Дабі та узгодити наступний раунд зустрічей.

«Прогрес є. Він був досягнутий сьогодні раніше. Ніхто не очікував, що ми відновимо тристоронній формат в Абу-Дабі. Ми його відновили. Ба більше, домовилися про нову зустріч», — заявив Стів Віткофф.

Журналіст, який поспілкувався зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, розповів, що обидва американські представники налаштовані оптимістично. Вони вважають, що тепер з’явився імпульс, який дозволить почати рух до завершення російсько-української війни.

Після переговорів у Москві Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили до Дубліна. Там на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вони мають повідомити про перебіг розмови з Володимиром Путіним.

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі — останні новини

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори за участю України, США та РФ щодо безпекових гарантій, припинення вогню і закінчення війни.

За підсумками переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі сторони досягли домовленості про масштабний обмін військовополоненими. Попри це американські посередники продовжують дипломатичну роботу.

Далі вони вирушать до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, а потім — до Дубліна для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie