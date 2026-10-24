Віткофф профнепридатний: спецпосланця Трампа закликали піти у відставку після слів про Путіна

Спецпосланець президента США Стів Вітккофф / © Getty Images

Реклама

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко вважає, що спецпосланець президента США Стів Віткофф має піти у відставку. Причиною він назвав нещодавню заяву американського представника, який під час зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним назвав його «гуманістом».

Про це надеп заявив в інтерв’ю France 24.

Реклама

Віткофф непридатний до дипломатії

Коментуючи слова американського спецпосланця, Мережко заявив, що така поведінка свідчить про його непридатність до дипломатичної роботи. За словами нардепа, це не перший випадок, коли Віткофф робить подібні заяви.

Реклама

«З моєї точки зору, особливо після його нещодавньої абсолютно безглуздої, абсолютно абсурдної заяви, у якій він назвав Путіна гуманістом, це означає, що він просто непридатний до ролі дипломата. І це не вперше, коли він робить такі або подібні заяви. Тож, на мою думку, він має піти у відставку», — сказав Мережко.

Таким чином, голова парламентського комітету поставив під сумнів здатність Віткоффа бути посередником у переговорах про завершення війни Росії проти України. Він не погоджується з тим, що американський представник може ефективно виконувати цю роль після заяв на адресу очільника Кремля.

Ризики тристоронніх переговорів США, РФ і Китаю

Окремо в інтерв’ю Мережко прокоментував можливий формат переговорів за участю Росії, США та Китаю. Він вважає таку перспективу небезпечною для України, оскільки Київ ризикує опинитися поза процесом ухвалення рішень щодо власного майбутнього.

«Ця ідея так званого тристороннього формату, до якого увійшли б Росія, Сполучені Штати та Китай, надзвичайно небезпечна для України, адже Росія — наш ворог. Вона вчинила геноцид проти українського народу та веде загарбницьку війну», — заявив парламентар.

Реклама

За його оцінкою, Китай допомагає Росії продовжувати війну та залишається її стратегічним партнером без обмежень. Водночас роль США він назвав складнішою, зауваживши, що Путін вважає Дональда Трампа своїм союзником, зокрема з огляду на укладені домовленості та публічні заяви американського президента.

Мережко виступає за переговорний формат за участю європейських партнерів України. На його думку, їхня присутність допомогла б забезпечити баланс сторін, гарантувати участь Києва та не допустити ухвалення рішень, які змушували б Україну до капітуляції.

Переговори Віткоффа з Путіним — останні новини:

21 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрівся з Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі. Під час розмови він подякував російському диктатору за звільнення американця Стівена Габбарда та назвав його «гуманістом». Цей комплімент Віткоффа викликав критику через війну Росії проти України та злочини, у яких звинувачують очільника Кремля.

Після зустрічі Віткофф заявив про прогрес у переговорах і можливість продовження контактів між Україною, США та Росією. Водночас Москва дала зрозуміти, що не збирається відмовлятися від основних вимог до України, а представники Кремля продовжили погрожувати війною у разі провалу дипломатичних зусиль.

Реклама

24 жовтня український дипломат Роман Безсмертний висловив думку, що переговорний процес може слугувати прикриттям для комерційних домовленостей між Дональдом Трампом і Путіним. Він також наголосив, що Україна має наполягати на повноцінній участі Європи в переговорах. Ці застереження перегукуються з позицією Мережка щодо небезпеки домовленостей про Україну без належної участі Києва та європейських партнерів.

Новини партнерів