Стів Віткофф / © Associated Press

Спецпредставник президента США Стів Віткофф цими вихідними зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідерами провідних європейських країн.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як уточнює видання, у переговорах у Берліні також візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У матеріалі наголошується, що ці переговори мають особливе значення з огляду на плани Білого дому.

«Ця зустріч має вирішальне значення, оскільки Білий дім прагне укласти угоду про припинення війни з Росією до кінця року», — зазначає WSJ.

Водночас джерела видання повідомляють, що в запропонованому мирному плані досі зберігаються серйозні розбіжності. Насамперед вони стосуються питання територій, яке залишається одним із найскладніших у переговорах.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода для України, яку наразі просуває американська сторона, може виявитися дієвою.

Ми раніше інформували, що навколо можливого мирного плану США для України знову спалахнули суперечки щодо його умов, гарантій безпеки та ризиків для фронту.