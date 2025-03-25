Віткофф провів дуже багато часу в діалозі з Путіним — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, з кожним днем у американців довіри до росіян буде менше з об'єктивних причин.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів дуже багато часу в діалозі з Путіним.

Таку думку під час зустрічі із журналістами висловив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на скандальні заяви спецпредставника Трампа.

За словами українського президента, з кожним днем у американців довіри до росіян буде менше з об'єктивних причин.

"Вони казали Віткоффу про безумовне припинення вогню, усі вже бачать, що безумовного припинення війни не вийшло", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Віткофф заявив, що найбільшою проблемою в урегулюванні розпочатої Росією проти України війни спецпосланець називає Крим і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" та готовність визнати їх російськими.

Потім Стів Віткофф прокоментував свою заяву щодо окупованих Росією українських територій. Раніше він зазначив, що мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей нібито проголосували на "референдумах" за приєднання до РФ.