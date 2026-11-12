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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Віткофф прибув до Москви і обнадіяв заявою про мир: деталі

Віткофф 12 листопада прибув до Москви на зустріч із Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Стів Віткофф

Стів Віткофф / © Associated Press

Спецпредставник президента США Стів Віткофф висловив сподівання, що тристоронні переговори в Абу-Дабі допоможуть наблизити завершення війни.

Про це він заявив у коментарі російському пропагандистському агентству.

Зауважимо, сьогодні зранку американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви на переговори. Перед зустріччю з «фюрером» Володимиром Путіним вони прибули до одного зі столичних готелів, де їх «упіймали» представники росЗМІ.

Російські пропагандисти запитали Віткоффа, як він оцінює перспективи завершення війни Росії проти України. Той коротко відповів, що сподівається на наближення миру:

«Сподіваюся, що так», — наголосив американський посадовець.

Нагадаємо, після двох днів переговорів в Абу-Дабі стало відомо, що Кушнер і Віткофф полетять на зустріч з Путіним. Американський посланець Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон бачить «певні можливості і перспективи». У Москві посланці планують «спробувати досягти більшого прогресу з деяких питань, які обговорювали».

Помічник господаря Кремля Юрій Ушаков наголосив, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорять питання, що пов’язані «із досягненням мирного врегулювання».

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