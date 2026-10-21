Віткофф приголомшив компліментом Путіну: чим здивував посланець Трампа (відео)

Стів Віткофф і Володимир Путін / © Associated Press

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Сьогодні, 21 жовтня, американський посланець Стів Віткофф під час зустрічі з президентом-диктатором Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі узявся роздавати компліменти та вихваляти його «гуманізм».

Про це представник США висловився, відверто підлещуючись до воєнного злочинця Путіна.

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Віткофф порівняв кремлівського «фюрера», який п’ятий рік завдає ударів по українських містах та вбиває мирних жителів, з президентом США Дональдом Трампом.

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Американський посадовець улесливо заявив Путіну, мовляв, високо цінує його нібито гуманістичні погляди та навіть висловлює йому повагу.

«Ви так багато говорите про те, що президент Трамп — гуманіст. Ви теж гуманіст, пане. Я це високо ціную. Я висловлюю вам свою повагу», — сказав Віткофф, засипавши «фюрера» дифірамбами.

Віткофф розсипався у компліментах Путіну ще й за звільнення громадянина США Стівена Габбарда, якого російські військові викрали в Ізюмі. В цьому контексті він назвав диктатора «милостивою людиною».

Своєю чергою господар Кремля відверто підлабузнювався і до президента США Дональда Трампа за увагу до «врегулювання кризи в Україні». Мовляв, робить він це «з гуманітарних міркувань».

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Нагадаємо, Дональд Трамп шокував заявою про дії Росії щодо України. За його словами, РФ буцімто не робила «нічого особливого», ба більше, поводиться прийнятно: «Вони не виявили навіть близько того, на що були здатні».

Тим часом американський сенатор-демократ Річард Блюменталь розніс Трампа через «підлещування» до Путіна. З його слів, очільник Білого дому «виступає на боці кровожерливого головоріза».





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