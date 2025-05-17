Віткофф привозив Путіну мирний план Трампа, але "фюрер" його відкинув: деталі Financial Times

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Associated Press

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Минулого тижня високопоставлені чиновники країни-агресорки повідомили Стіву Віткоффу, що диктатор Володимир Путін не хоче обговорювати "мирний план" з 22 пунктів, який спецпосланець США розробив "за участі України та Європи".

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на три джерела, які знайомі з цими процесами.

За інформацією Financial Times, 22 пункти були детально обговорені під час розмови телефоном між українськими та американськими посадовцями. Співрозмовники видання кажуть, що Україну на розмові представляли керівник ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров. Штати представляли Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Трампа Кіт Келлог.

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За словами джерел, відповідь та реакція Москви призвела до того, що Віткофф, який від лютого 2025-го вже чотири рази зустрічався з Путіним для переговорів, відклав попередні плани зустрічі з диктатором цього тижня.

Ба більше - у наступні дні темпи дипломатичної діяльності прискорилися. Європейські та українські лідери зустрілися, щоб закликати до безумовного 30-денного припинення вогню, попередивши Кремль про жорсткі нові санкції, якщо РФ не виконає вимогу, яку підтримали США.

FT наголошує, що небажання російського диктатора брати участь в основних мирних переговорах стало більш очевидним в останні дні. Зокрема, коли Путін відхилив вимогу приїхати до Стамбула та натомість відправив делегацію низького рівня на чолі зі своїм колишнім міністром культури Володимиром Мединським.

Нагадаємо, Bloomberg вважає, що перспективи припинення вогню в Україні значно зменшилися. Високопоставлені європейські дипломати звинуватили Путіна у підриві переговорів. Вони перш за все вказують на рішення російського диктатора направити на переговори делегацію низького рівня.

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Ба більше, за інформацією The Economist, під час переговорів в Стамбулі делегація РФ погрожувала захопити нові області України. З посиланням на “добре обізнане джерело“, видання заявило про те, що нібито Росія готова погодитися на припинення вогню - “тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" регіонів, які вона навіть не повністю контролює.

Тим часом Дональд Трамп тисне на Україну для переговорів з Росією без перемирʼя. Такий підхід викликає серйозну стурбованість серед країн ЄС. Європейські лідери побоюються, що переговори без припинення бойових дій можуть поставити Україну у вкрай невигідне становище.

Дата публікації 07:10, 17.05.25 Кількість переглядів 44 Трамп про переговори в Туреччині: не вважає Путіна перешкодою до миру!