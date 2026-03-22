Віткофф розкрив деталі переговорів США та України у Флориді: про що йшлося

Віткофф повідомив про другий день переговорів США та України, де обговорювали безпеку та гуманітарні ініціативи / © Getty Images

У Флориді представники США та України провели другий день переговорів, спрямованих на досягнення довготривалої та комплексної мирної угоди щодо війни.

Про це повідомив спецпосланець США Стів Віткофф.

«Сьогодні у Флориді делегації Сполучених Штатів та України знову зібралися на другий день переговорів у межах поточних посередницьких зусиль під керівництвом США щодо встановлення довгострокової та всеохоплюючої мирної угоди щодо війни», — написав Віткофф.

Він назвав перемовини «конструктивними» і такими, що «ґрунтувалися на вчорашньому прогресі та зосереджувалися на ключових моментах для визначення міцної та надійної системи безпеки для України».

Також, за словами Віткоффа, під час переговорів йшлося про «критично важливі гуманітарні зусилля у регіоні».

Склад делегацій України та США

До складу делегації США входили спеціальні посланники Стів Віткофф, Джаред Кушнер, а також старший радник Білого дому Джош Грюнбаум. До складу делегації України входили секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

«Ми, як і раніше, натхненні продовженням предметної взаємодії та дякуємо @POTUS (Дональд Трамп — ред.) за його непохитне лідерство у просуванні цих зусиль», — написав Віткофф.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про переговори делегацій США та України в межах посередницьких зусиль для досягнення мирної угоди у Флориді.

Спецпосланець Віткофф вже заявляв про наближення до мирної угоди. За його словами, зустрічі були конструктивними та спрямованими на вирішення ключових питань.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, найголовнішою метою впродовж перемовин — зрозуміти, наскільки РФ готова йти до реального завершення війни та наскільки там готові робити це чесно та достойно.