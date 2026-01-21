Віткофф сказав, чи готовий Путін підписати мирну угоду

Віткофф та Путін / © Associated Press

Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф сказав, чи хоче диктатор РФ Володимир Путін миру. Мовляв, насправді диктатор РФ хоче підписати угоду, попри його небажання йти на етриторіальні поступки.

Про це пише Bloomberg.

Віткофф заявив, що, на його думку, Володимир Путін хоче мирної угоди з Україною. При цьому він, безумовно, не виявляє жодних ознак поступок щодо вимог. Зокрема, йдеться про взяття під контроль східної частини країни.

«Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф дав зрозуміти, що, на його думку, Володимир Путін хоче мирної угоди з Україною, навіть попри те, що він не виявляє жодних ознак поступок щодо вимог, включаючи встановлення контролю над східною частиною країни», — пише видання з посиланням на Віткоффа.

За словами Віткоффа, він та Джаред Кушнер завтра вирушать до Москви, щоб зустрітися з Путіним та обговорити 20-пунктний план щодо припинення війни. Йдеться про те, що він «готовий більш ніж на 90%».

Як зазначалося, запит на зустріч надійшов від російської сторони, що може свідчити про зацікавленість Кремля у діалозі на поточному етапі.

«Саме росіяни просять цю зустріч. Я вважаю, що це важлива заява з їхнього боку», — зазначив спецпосланець.

Нагадаємо, Віткофф та Кушнгер зустрілися з Дмитрієвим у Давосі.

За даними росЗМІ, Віткофф назвав перемовини «дуже позитивними».

Також зазначається, що Дмитрієв цинічно заявив про нібито «конструктивний характер» зустрічей та видав чергову маніпулятивну тезу про те, що у світі буцімто «все більше людей усвідомлюють правильність позиції Росії».