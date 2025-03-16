Віткофф: США, Україна та Росія зблизили позиції, Трамп може поговорити з Путіним вже наступного тижня

За його словами, Кремль схиляється до філософії Трампа щодо припинення війни, і сторони значно зблизили свої позиції.

Американські переговорні групи цього тижня проведуть зустрічі з українською стороною, а також продовжать контакти з Росією.

Про це заявив спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф в ефірі CNN.

За його словами, Кремль схиляється до філософії Трампа щодо припинення війни, і сторони значно зблизили свої позиції.

"До цього було кілька зустрічей, на яких сторони залишалися на значній відстані одна від одної. Але сьогодні ми набагато ближчі до реального прогресу", – заявив Віткофф.

Він також прокоментував основні вимоги Росії до України, які включають:

Капітуляцію українських військ у Курській області, частину якої контролюють Сили оборони України.

Міжнародне визнання окупованих територій як російських.

Обмеження можливостей України щодо мобілізації армії.

Припинення військової допомоги Заходу та заборону іноземних миротворців в Україні.

Віткофф не спростував ці умови, але зазначив, що після останніх раундів переговорів розбіжності між сторонами зменшилися.

"Ми отримали позитивні результати в Саудівській Аравії, а також у розмовах із президентом Путіним. Тепер ми сідаємо за стіл переговорів і шукаємо шляхи подальшого зближення позицій", – додав він.

Віткофф також очікує, що президент США Дональд Трамп поговорить із президентом Росії Володимиром Путіним вже наступного тижня.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч Віткоффа з Путіним була "дуже позитивною і продуктивною", але ситуація залишається складною. Він зазначив, що є підстави для обережного оптимізму, але російську позицію ще потрібно детально вивчити.