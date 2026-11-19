До зустрічі долучаться Стів Віткофф та Джаред Кушнер / © president.gov.ua

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Головні європейські союзники України планують продемонструвати підтримку Києва 19 листопада на зустрічі в Берліні. У ній також візьмуть участь спеціальні посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Переговори відбудуться після зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна.

Про це пише Reuters.

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Зустріч «Коаліції охочих», до якої входять лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також очільник НАТО Марк Рютте, відбувається на тлі того, що Європа наполягає на участі у переговорах за підтримки США щодо припинення війни.

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Лише за кілька годин до початку зустрічі в Берліні Трамп і Путін зустрілися в Китаї, де обидва візьмуть участь у саміті з головою Сі Цзіньпіном. Саміт у Шеньчжені підігрів занепокоєння у європейських країнах, що рішення, що впливають на війну та майбутнє континенту, можуть бути прийняті без участі Європи.

Джаред Кушнер написав у соцмережі X, що вони вже прямують до Берліна для консультацій з президентом Зеленським та європейськими лідерами на зустрічі «Коаліції охочих».

За його словами, пріоритетами цієї поїздки є подальше зміцнення тісної координації з Україною та Європою, робота над виробленням єдиної позиції щодо ключових елементів міцного миру та спільна підготовка порядку денного та запропонованого формату для наступного раунду багатосторонніх переговорів.

«Ми також дослідимо, як важлива робота Коаліції охочих може сприяти післявоєнним безпековим домовленостям, зокрема, надійні гарантії для України та ширші межі, що зміцнюють європейську стабільність та зменшують ризик майбутніх конфліктів», — наголосив він.

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Кушнер додав, що Дональд Трамп «рішуче налаштований покласти край цій жахливій війні та створити міцний мир, який зробить всю Європу безпечнішою».

Німецькі чиновники заявили, що берлінська зустріч буде зосереджена на підтвердженні зобов'язань щодо надійних та юридично обов'язкових гарантій безпеки, які набудуть чинності після припинення вогню. За їхніми словами, зустріч обрана у такий спосіб, щоб європейські союзники України могли швидко та спільно відреагувати на будь-які заяви з Шеньчженя.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч надасть можливість обговорити переговори з Віткоффом та Кушнером, а також почути деталі зустрічей, які Трамп провів у Китаї.

«Україна чітко заявляє про своє прагнення до миру. Ми завжди працюємо конструктивно», – зауважив Зеленський.

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У матеріалі зазначається, що Штати та Європа дедалі більше віддаляються. Тому що адміністрація Трампа скоротила підтримку України та наполягала на тому, щоб її партнери по НАТО платили більше за власну оборону.

Німеччина та Велика Британія відхилили критику США щодо кампанії України з глибоких ударів по російській нафтовій інфраструктурі та комерційних складах.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що зустріч у Берліні стане сигналом того, що європейські союзники зберігають свою тверду підтримку України та що «ми, як завжди, єдині у забезпеченні справедливого та міцного миру, який покладе край цій безглуздій війні».

Велика Британія оголосить нові деталі пакету підтримки України. Зокрема, це будуть далекобійні безпілотники, здатні вражати глибоко в територію Росії, а також дрони для спостереження та логістики.

Європейські країни, які надають Україні основну частину допомоги, значною мірою були усунені від переговорів з Москвою під керівництвом США. Минулого тижня вони направили своїх представників на переговори в Абу-Дабі, але кремлівські чиновники заявили, що не погоджувалися на участь європейських чиновників у майбутніх переговорах.

У середу, 18 листопада, Європейська комісія запропонувала Україні новий кредит у розмірі 45 мільярдів євро, щоб допомогти заповнити дефіцит фінансування у розмірі 70 мільярдів євро на наступний рік.

Контактна група з питань оборони України, коаліція країн, що координують військову допомогу, також цього тижня погодилася поставити більше озброєння Києву, щоб він міг продовжувати бойові дії протягом зими.

Цього місяця також розпочалися великі військові навчання в Польщі, проведені військовим крилом «Коаліції охочих», щоб перевірити, як західні війська можуть підтримувати мир в Україні після будь-якої угоди про припинення бойових дій.

Переговори у Берліні — головне

Нагадаємо, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер не брали участі у переговорах Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна. Водночас вони планують зустрітися з українськими та європейськими офіційними особами, щоб обговорити гарантії безпеки та план післявоєнного економічного відновлення України.

Зустріч відбудеться 19 листопада у Берліні — через тиждень після того, як Віткофф і Кушнер закликали Росію запропонувати власне бачення післявоєнної системи безпеки в Європі. У Вашингтоні сподіваються, що ці паралельні дипломатичні кроки допоможуть наблизити завершення війни.

За словами джерела видання, головна мета переговорів у Берліні — напрацювати дієві гарантії безпеки, які зможуть стримати майбутню російську агресію проти України, а також узгодити плани відбудови її економіки. Помічники Трампа підтримують регулярний контакт із Києвом та європейськими столицями, паралельно ведучи діалог із Москвою. В адміністрації США називають зустріч у Берліні та візит Трампа до Китаю частиною скоординованих дипломатичних зусиль.

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