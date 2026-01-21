Віткофф і Кушнер везуть Путіну проєкт миру: деталі візиту американських дипломатів до РФ

Спецпосланці Трампа їдуть до Москви

У четвер, 22 січня, спецпосланець США Стів Віткофф і радник американського президента Джаред Кушнер прибудуть до Москви. Головна мета візиту — обговорення мирного плану з 20 пунктів, який, за словами дипломатів, готовий уже на 90%.

Попри те, що Кремль наразі не демонструє поступок у своїх вимогах, американська сторона бачить у цьому візиті шанс на реальний прогрес.

Своєю чергою американський лідер Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

У четвер, 22 січня, спецпосланець США Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Путіним. Про це американський спецпосланець заявив в інтерв’ю CNBC.

Разом із Віткоффом на зустріч до Путіна поїде й радник та зять Трампа Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер (ліворуч) і Стів Віткофф (праворуч) / © Getty Images

У Москві спецпредставники США мають обговорити з Путіним 20-пунктний план щодо припинення війни. Йдеться про те, що він «готовий на понад 90%».

Віткофф наголосив, що запит на зустріч надійшов саме від російської сторони. Він вважає це важливим сигналом того, що Москва зацікавлена в діалозі.

Наразі деталі щодо місця проведення переговорів тримаються у таємниці.

«Росіяни запросили нас приїхати, і це з їхнього боку дуже важлива заява. Ми з Джаредом поїдемо в четвер увечері та прибудемо до Москви пізно вночі», — цитує американського дипломата видання Bloomberg.

Зустріч спецпредставників США з Путіним у грудні 2025 року / © Associated Press

За словами дипломата, останніми тижнями в переговорах між Україною та РФ є «значний прогрес», проте головною проблемою залишається питання територій.

Також Віткофф вважає, що росіяни демонструють бажання підписати угоду щодо врегулювання війни в Україні. Водночас він зауважив, що Кремль не виявляє жодних ознак поступок щодо вимог до України.

«Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф дав зрозуміти, що, на його думку, Володимир Путін хоче мирної угоди з Україною навіть попри те, що він не виявляє жодних ознак поступок щодо вимог, включно зі встановленням контролю над східною частиною країни», — пише Bloomberg з посиланням на Віткоффа.

Раніше на полях форуму в Давосі відбулися двосторонні переговори між представниками США та спеціальним посланцем президента Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Зустріч тривала понад дві години, за підсумками якої Стів Віткофф дав «позитивну» оцінку переговорному процесу.

Чи справді переговори з РФ щодо миру зайшли в глухий кут

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Україна та США мали б укласти ключовий документ щодо економічного процвітання між Україною, США та Євросоюзом. Йдеться про інвестиційний план на 800 мільярдів доларів, розрахований на десять років.

Однак через конфлікт довкола Гренландії угоду не підписали.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з урегулювання ситуації тривають і наразі немає ознак «глухого кута».

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

«Глухого кута наразі не бачу. Працюють над документами. Це остання миля, і вона найскладніша. Маємо те, що ми маємо», — зазначив президент.

Він також підкреслив, що контакти між сторонами йдуть постійно за участю кількох ключових переговорників.

Водночас він заявив, що є три документи щодо закінчення війни РФ проти України і вони майже готові.

Своєю чергою керівник Офісу президента України (ОПУ) Кирило Буданов наголосив, що процес мирних переговорів не відбувається без Києва. Водночас він підкреслив, що для досягнення миру в Україні докладаються величезні зусилля.

Кирило Буданов підкреслив, що Україна вже є повноцінним учасником переговорного процесу та активно співпрацює з оточенням Дональда Трампа. Він наголосив, що діалог із Кремлем можливий лише за умови сильної позиції України, яка залежить від єдності партнерів і стабільного постачання зброї.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

«Розуміємо, що зі слабкої позиції говорити з Росією неможливо. Тому нам критично необхідна подальша єдність і допомога партнерів: від озброєння до політичного впливу громад. Чвари між партнерами лише грають на руку ворогові», — підкреслив голова ОПУ.

Путін отримав проєкт миру від України та ЄС на початку січня

Іноземне видання Bloomberg повідомляє, що на початку січня Володимиру Путіну через помічника неофіційно передали проєкт мирного плану, узгоджений з Україною та європейськими країнами. Цю інформацію оприлюднило агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Згідно з ними, документи надіслали до Москви для ознайомлення.

Кремль / © Pexels

Журналісти зазначають, що у Кремлі розцінили проєкт як значний крок вперед, але не остаточний. Багато позицій Москви або були відсутні, або сформульовані незадовільно, проте сам факт їх обговорення був сприйнятий позитивно.

«Багато питань, які цікавили Москву, або були відсутні, або сформульовані таким чином, який Кремль вважав незадовільним. Проте включення цих тем і той факт, що робота над ними розпочалася, були сприйняті позитивно», — пише Bloomberg.

Bloomberg також повідомляє, що Росія високо оцінила роль спецпредставника Трампа Джареда Кушнера у структуруванні переговорного процесу під час його візиту до Москви минулого місяця.

Зустріч Зеленського і Трампа в Давосі: що відомо

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 22 січня.

Водночас він заявив, що переконаний у готовності президента Росії Володимира Путіна укласти угоду про мир в Україні.

Попри заяви про необхідність залишатися в Києві президент Володимир Зеленський усе ж вирушить до Давоса, де має зустрітися з Дональдом Трампом.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа 28 грудня 2025 року / © Associated Press

Видання Axios повідомляє, що зустріч лідерів може відбутися в Альпах незадовго перед тим, як посланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України.

За інформацією ТСН.ua з посиланням на джерела в ОП, станом на вечір 21 січня Володимир Зеленський перебуває в Києві.

Послідовність зустрічей має важливе значення

Український журналіст і публіцист Віталій Портников зазначає, що ключовими факторами в переговорному процесі є порядок зустрічей української сторони зі США та американської — з Росією.

Портников вважає, що якщо візит американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви відбудеться до зустрічі Трампа з Зеленським, це дасть Путіну можливість вплинути на позицію США.

Український журналіст і публіцист Віталій Портников / © Еспресо

Однак якщо візит до Кремля відбудеться після переговорів лідерів США та України, Путін опиниться у складнішій позиції, оскільки буде отримувати вже узгоджену українсько-американську позицію.

«Якщо Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним до зустрічі Трампа й Зеленського, тоді може повторитися ситуація, яку ми вже неодноразово спостерігали: коли перед українсько-американськими перемовинами російський президент починає розповідати своїм американським співрозмовникам про власну миролюбність і конструктивність. Це дається взнаки на підсумках домовленостей між Сполученими Штатами та Україною», — вважає журналіст.

Також він наголошує, що на переговорний процес може вплинути загострення відносин США та Європи через тему Гренландії. Це може послабити готовність Трампа обговорювати європейську безпеку і дасть Путіну додаткові можливості для маніпуляцій, ставлячи Україну перед складним вибором щодо підтримки однієї зі сторін.

Нагадаємо, спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 2 грудня 2025 року мали безрезультатний візит до Москви. Тоді кремлівський диктатор застосував кілька нехитрих трюків та змусив закордонних гостей блукати вулицями російської столиці.

