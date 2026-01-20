Віткофф та Кушнер зустрілися з Дмитрієвим у Давосі: подробиці перемовин

Стів Віткофф / © Getty Images

Реклама

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зафіксували тривалу зустріч спецпредставника Трампа Стівена Віткоффа, радник президента США Джареда Кушнера з спеціальним посланцем президента Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Як повідомляють пропагандистські ресурси країни-агресора, розмова тривала понад дві години. Стів Віткофф у коментарі російським медіа назвав ці перемовини «дуже позитивними».

Реклама

За інформацією ЗМІ, сам Дмитрієв цинічно заявив про нібито «конструктивний характер» зустрічей та видав чергову маніпулятивну тезу про те, що у світі буцімто «все більше людей усвідомлюють правильність позиції Росії».

Що відомо про форум у Давосі

Всесвітній економічний форум у Давосі (World Economic Forum, WEF) — це щорічна міжнародна подія. Форум об’єднує світових лідерів держав, урядів, міжнародних організацій, бізнесу, фінансових інституцій, експертів і представників громадянського суспільства. А головною його метою є обговорення ключових глобальних викликів, зокрема безпеки, економічної стабільності, енергетики, технологій, клімату та геополітики.

Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що після чергової атаки для нього важливо розробити план, як допомогти людям.

Кирило Буданов на форму заявив про стриманий оптимізм щодо завершення війни та наголосив, що мир не може настати миттєво.

Реклама

Раніше ми вже писали, що спеціальний посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос. Там він проведе зустрічі з членами американської делегації на полях Всесвітнього економічного форуму.