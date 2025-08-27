ТСН у соціальних мережах

Політика
Віткофф цього тижня зустрінеться з українською делагацією у Нью-Йорку

Вашингтон продовжує переговори як з Києвом, так і з Москвою у пошуках шляхів завершення війни в Україні, заявив спецпосланець США Стів Віткофф.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Стів Віткофф

Стів Віткофф / © Getty Images

Спеціальний представник США Стів Віткофф повідомив, що цього тижня проведе зустріч із представниками України у Нью-Йорку. Водночас він наголосив, що Сполучені Штати щодня ведуть діалог із Росією, намагаючись наблизити кінець війни.

В ефірі програми Special Report with Bret Baier на каналі Fox News у вівторок Віткофф підтвердив, що цього тижня матиме зустріч з українською стороною.

Про це пише Reuters.

"Я зустрінуся з українцями цього тижня у Нью-Йорку, і це є важливим сигналом. Ми щодня спілкуємося з росіянами", — сказав він.

За словами спецпосланця, президент РФ Володимир Путін нібито прагне завершення війни. "Я вважаю, що він зробив добросовісну спробу долучитися. Він точно зробив це на саміті в Алясці. Але конфлікт надзвичайно складний", — зазначив Віткофф.

Нагадаємо, на засіданні уряду США Дональд Трамп назвав американську зброю найкращою у світі і розповів, що виробники вже виконують замовлення НАТО для України.

