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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Віткофф відповів, коли очікує закінчення війни в Україні

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що завершення війни в Україні, це одне з головних завдань адміністрації Дональда Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Спецпредставник президента США Стів Віткофф

Спецпредставник президента США Стів Віткофф / © Associated Press

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що до завершення президентського терміну Дональда Трампа має бути досягнуто мирної угоди між Україною та Росією, яка покладе край війні.

Про це він сказав в етері телеканалу Fox News.

Ведуча запитала, які цілі він бачить для себе на найближчі три з половиною роки та що могло б стати найкращим підсумком його місії на посаді спецпредставника.

«Що ми вирішимо конфлікт Росії з Україною, досягнемо цієї мирної угоди. Тому що це має статись. Ця війна, президент був правий, цього ніколи не мало статись. Я думаю, що ми це вирішимо», — наголосив Віткофф.

Окрім України, він згадав і про Близький Схід як ще один ключовий напрям зусиль нової адміністрації.

«Якщо ми вирішимо проблеми Росії та України й укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно, якщо ми досягнемо міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході — я думаю, це будуть головні досягнення», — додав представник Трампа.

Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що Путін не демонструє реального прагнення до миру — попри надану можливість завершити конфлікт на вигідних для нього умовах.

Ми раніше інформували, що Зеленський розповів Макрону, що на своїй зустрічі з Путіним хоче бачити представників Європи.

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