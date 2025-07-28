Віткофф відповів, коли очікує закінчення війни в Україні

Спецпредставник президента США Стів Віткофф / © Associated Press

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Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що до завершення президентського терміну Дональда Трампа має бути досягнуто мирної угоди між Україною та Росією, яка покладе край війні.

Про це він сказав в етері телеканалу Fox News.

Ведуча запитала, які цілі він бачить для себе на найближчі три з половиною роки та що могло б стати найкращим підсумком його місії на посаді спецпредставника.

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«Що ми вирішимо конфлікт Росії з Україною, досягнемо цієї мирної угоди. Тому що це має статись. Ця війна, президент був правий, цього ніколи не мало статись. Я думаю, що ми це вирішимо», — наголосив Віткофф.

Окрім України, він згадав і про Близький Схід як ще один ключовий напрям зусиль нової адміністрації.

«Якщо ми вирішимо проблеми Росії та України й укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно, якщо ми досягнемо міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході — я думаю, це будуть головні досягнення», — додав представник Трампа.

Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що Путін не демонструє реального прагнення до миру — попри надану можливість завершити конфлікт на вигідних для нього умовах.

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Ми раніше інформували, що Зеленський розповів Макрону, що на своїй зустрічі з Путіним хоче бачити представників Європи.