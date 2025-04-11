Віткофф вирушив до Путіна говорити про війну: в Axios назвали дедлайн досягнення перемир’я

Спецпосланець президента США Стів Віткофф / © Associated Press

Реклама

Спецпосланець президента США Стів Віткофф прибув до Росії, де 11 квітня має зустрітися з президентом країни Володимиром Путіним. Якщо перемир’я у війні РФ проти України не буде досягнуто до кінця місяця, президент США Дональд Трамп може ініціювати нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє Axios із посиланням на ознайомлене з поїздкою джерело.

Це буде вже третя зустріч Віткоффа з Путіним, оскільки американський лідер активно просуває ідею припинення вогню у війні між Росією та Україною.

Реклама

Зазначається, що Трамп розчарований повільним просуванням переговорів останніми тижнями. Він заявив, що був «дуже злий» через коментарі Путіна щодо України.

«Якщо перемир’я не буде досягнуто до кінця місяця, Трамп може ініціювати нові санкції проти Росії — або шляхом указу, або через звернення до Конгресу з проханням ухвалити новий санкційний закон», — йдеться у статті з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Видання також нагадало минулотижневу заяву держсекретаря США Марко Рубіо. Той сказав: «Ми дізнаємося вже досить скоро — за кілька тижнів, а не місяців — чи серйозно Росія налаштована на мир. Я сподіваюся, що так».

До слова, напередодні у Держдепартаменті США заявили, що переговори про остаточне припинення війни в Україні почнуться після досягнення домовленостей про припинення вогню між сторонами.