Віткофф виступив за зняття санкцій з РФ: в адміністрації Трампа розгорілись суперечки

Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф / © Getty Images

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Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф виступає за скасування енергетичних санкцій проти РФ. Проте не всі в оточенні Трампа поділяють такий підхід.

Про це повідомило видання Politico.

Міністр внутрішніх справ Дуг Бергам, навпаки, пропонує витіснити Росію з енергоринку, щоб дати більше простору для американського експорту.

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Тим часом Росія веде переговори з Вашингтоном про можливе відновлення проєкту «Північний потік», що свого часу був зупинений через повномасштабне вторгнення до України. За інформацією джерел, до цих перемовин можуть бути залучені американські інвестори, які розглядають ідею купівлі частки в об’єктах російської енергетики, зокрема — в нафтопереробному заводі в німецькому Шведті.

Один з європейських чиновників на умовах анонімності заявив, що Трамп і Путін можуть прагнути «створити власні сфери впливу в Європі».

Нагадаємо, від січня, відколи Дональд Трамп знову став президентом США, Вашингтон не запровадив жодних нових санкцій проти Росії. У деяких випадках обмеження навіть були пом’якшені. Про це йдеться у публікації The New York Times.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа скасувала частину санкцій проти Сирії, що, як наслідок, призвело до зняття обмежень з кількох російських осіб. Згодом уповноважений президента України Володимира Зеленського Владислав Власюк пояснив, що санкції США проти Росії за агресію проти України залишаються чинними.

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