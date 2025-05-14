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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Віткофф заявив, що полетить до Стамбула у п’ятницю, хоча переговори призначено на четвер

Віткофф і Рубіо вирушать до Стамбула в п’ятницю, хоча переговори призначали на четвер.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Стів Віткофф і Марко Рубіо

Стів Віткофф і Марко Рубіо / © Associated Press

Спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що він і держсекретар Рубіо вирушать до Стамбула в п’ятницю, хоча переговори з РФ раніше анонсувалися на четвер, 15 травня.

Про це передає Clash Report.

«Посланець Трампа Віткофф заявив, що він і держсекретар Рубіо вирушать до Стамбула в п’ятницю, але він не впевнений, чи буде там присутній Путін», — зазначили у виданні.

Чому спецпредставник Трампа і держсекретар США вирушають до Туреччини на день пізніше, якщо переговори анонсувалися на четвер, 15 травня, наразі не уточнюється.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін відкинув пропозицію про перемир’я і заявив, що потрібно повернутися до переговорів у так званому «стамбульському форматі». Ці переговори він «призначив» на четвер, 15 травня.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині.

Президент Зеленський погодився на переговори у Стамбулі і заявив, що сподівається на особисту зустріч із Путіним у Туреччині.

Раніше аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк заявив, що сумнівається, що Путін особисто полетить до Туреччини.

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