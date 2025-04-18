Віткофф заявив, що Путін зациклений на українських землях: що він отримає

Стів Віткофф та Володимир Путін / © Associated Press

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Представник президента США Стів Віткофф сказав, що президент Росії Володимир Путін був зациклений на українських землях під час їхніх розмов. Віткофф зазначив, що Росія, можливо, отримає деякі регіони України, але не всі.

Про це представник американського лідера розповів у інтерв’ю для The Wall Street Journal.

Віткофф припустив, що Україні, можливо, менш важливі деякі з п’яти її регіонів, якщо там переважно російськомовне населення.

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«Коли ви починаєте дивитися на ці п’ять регіонів — Росія, вам не все одно, і, до речі, Україні також, — якщо деякі з них більш російськомовні, чи менш важливими вони є для вас?» — сказав представник президента США.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Віткофф після зустрічі з представником РФ Кирилом Дмитрієвим запропонував Трампу підтримати передавання Москві чотирьох областей України — Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської — «для швидшого завершення війни».

А сам Віткофф після візиту до Росії та зустрічі з Путіним сказав, що мирна угода щодо України передбачатиме врегулювання питання «пʼяти територій».