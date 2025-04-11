Спецпосланець США Стів Віткофф / © Associated Press

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Спецпосланець США Стів Віткофф після зустрічі з посланцем кремля Кирилом Дмитрієвим нібито запропонував президенту США Дональду Трампу підтримати передавання Росії чотирьох областей України — Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської — «для швидшого завершення війни».

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

«За словами Віткоффа, найшвидшим способом досягти припинення вогню в Україні було б підтримати стратегію, яка передала б Росії право власності на чотири східні українські регіони, які вона намагалася незаконно анексувати 2022 року», — пише агентство.

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Reuters зазначає, що цю тезу Віткофф висловлював раніше в інтерв’ю Такеру Карлсону.

Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог виступив проти Віткоффа, заявивши, що хоча Україна й готова вести переговори щодо деяких умов, пов’язаних зі «спірною землею», вона ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю територій Росії.

Нагадаємо, зустріч російського диктатора Володимира Путіна та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа досі триває. Після неї можлива розмова Путіна та президента США Дональда Трампа.