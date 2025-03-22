Віткофф заявив, що готовність поступитися територіями є ключовим питанням війни

Найбільшою проблемою в урегулюванні розпочатої Росією проти України війни спецпосланець Трампа Стів Віткофф називає Крим і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" та готовність визнати їх російськими.

"Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту", – сказав він в інтерв’ю Такеру Карлсону – цитує цю розмову "Інтерфакс-Україна".

Віткофф додав, що це першочергова річ й ведеться дуже позитивна розмова.

За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити.

"Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті – це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно", – вважає спецпосланець Трампа.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що Україна не піде на визнання окупованих територій російськими, включно із Кримом.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський остаточно заявив, що Київ не визнає окуповані території російськими. Це "червона лінія", яку держава не перетне.