Віткофф здивував оцінкою переговорів із Україною — які сигнали прозвучали насправді

Стів Віткофф / © Getty Images

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив про “позитивний” прогрес у переговорах з українською делегацією у Флориді.

Про це повідомив кореспондент “Суспільного”.

Перемовини між представниками України та США у Маямі тривали близько двох годин і наразі перебувають на перерві, повідомляє кореспондентка. Робота делегацій продовжиться після паузи.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який бере участь у переговорах, охарактеризував зустріч як конструктивну.

Українську делегацію цього разу очолює секретар РНБО Рустем Умєров. З американського боку участь беруть держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та радник Трампа Джаред Кушнер.

Перед початком переговорів Марко Рубіо наголосив, що головною умовою завершення війни має бути гарантія довготривалої безпеки для України та можливості її розвитку.