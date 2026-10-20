Віткофф знову летить до Путіна: Axios дізналося про плани США щодо миру в Україні

Стів Віткофф. / © Associated Press

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Спецпосланець Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф планує відвідати Норвегію для проведення переговорів щодо припинення війни в Україні, а також Росію, де зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського посадовця.

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За даними видання, 20 жовтня в Осло Віткофф зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на тлі напруженості між Вашингтоном і Києвом через війну.

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Американський посадовець також має провести переговори з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стере, а також з представниками Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі, НАТО та інші високопосадовці з Європи.

Після цього спецпосланець США планує вирушити до Москви. За словами співрозмовника Axios, там Віткофф зустрінеться з «фюрером» Володимиром Путіним і представити йому напрацьовані ідеї.

Видання наголошує, що переговори у норвезькій столиці мають об’єднати представників України, європейських союзників і США для напрацювання мирної пропозиції, яку згодом планують передати Росії.

Мирні переговори — останні новини

Видання CBS News повідомило, що президент США Дональд Трамп готовий обговорювати завершення війни без Києва. Зазначається, що очільник Білого дому може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, але без участі президента України Володимира Зеленського.

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Ба більше — Трамп зухвало закликав усунути Зеленського від мирного процесу. Він накинувся з новою порцією критики на українського президента і заявив, мовляв, «давним-давно» той мав нагоду укласти «набагато вигіднішу угоду».

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