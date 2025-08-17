Віткофф зробив несподівану заяву щодо "обміну територій": які поступки з боку РФ

Спецпосланець президента США Стів Віткофф / © Associated Press

Сецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п’яти регіонів України.

Про це повідомляє Clash Report з посиланням на коментарі Віткоффа телеканалу CNN.

Він додав, що поступки, на які погодилася Росія, не передбачають поглинання всієї України.

За словами представника американського президента, це питання не обговорювали під час саміту Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.

При цьому він додав, що питання «обміну територіями» будуть обговорюватися на зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським на зустрічі в понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні.

«Трамп розуміє, що саме українці мають вирішувати, як обмінюватися землями чи домовлятися з росіянами щодо територій. Саме тому Зеленський та європейські лідери їдуть на зустріч із президентом США у понеділок, аби ухвалити це рішення», — заявив Віткофф.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі зі змістом розмови Трампа та Зеленського після саміту на Алясці, повідомило, що американський президент начебто передав вимоги господаря Кремля щодо українських територій.

Путін начебто готовий заморозити більшість лінії фронту, якщо українські війська вийдуть з території всієї Донецької області. Однак Зеленський відкинув цю вимогу.

Журналіст американського видання Axios Барак Равід з посиланням на джерело, обізнане зі змістом переговорів Трампа і Путіна, утоянив, що президент держави-агресорки висловив готовність заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях взамін на виведення українських військ з Донецької області.

Під час інтерв’ю після саміту Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

У понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні український президент Володимир Зеленський вимагатиме у Дональда Трампа роз’яснень щодо відмови американського лідера від вимоги про припинення вогню.