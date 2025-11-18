- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Віткофф зустрінеться із Зеленським у Туреччині: подробиці
Віткофф зустрінеться із Зеленським у Туреччині завтра, 19 листопада.
Спецпредставник США Стів Віткофф прибуде до Туреччини у середу, 19 листопада. Він зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленський.
Про це повідомив кореспондент Reuters.
«Спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає Туреччину у середу та приєднається до запланованих переговорів там з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело», — зазначає кореспондент.
Нагадаємо, у середу, 19 листопада, у Зеленського заплановані зустрічі у Туреччині.
Передбачена активізація перемовин, адже є напрацьовані рішення, які будуть запропоновані турецьким партнерам.
Серед пріоритетів — наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів та повернення полонених.