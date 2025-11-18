Віткофф зустрінеться із Зеленським у Туреччині: подробиці

Стів Віткофф / © Getty Images

Спецпредставник США Стів Віткофф прибуде до Туреччини у середу, 19 листопада. Він зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленський.

Про це повідомив кореспондент Reuters.

«Спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає Туреччину у середу та приєднається до запланованих переговорів там з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело», — зазначає кореспондент.

Нагадаємо, у середу, 19 листопада, у Зеленського заплановані зустрічі у Туреччині.

Передбачена активізація перемовин, адже є напрацьовані рішення, які будуть запропоновані турецьким партнерам.

Серед пріоритетів — наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів та повернення полонених.