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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
398
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1 хв

Віткоффу дорікнули некомпетентностю: американський дипломат зробив жорстку заяву

Майкл Макфол впевнений, що навіть найкращий дипломат не може одночасно вести переговори за кількома напрямками.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Майкл Макфол

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол / © AFP

Експосол США в Москві Майкл Макфол заявив, що спеціального представника президента США Стіва Віткоффа необхідно замінити досвідченим професіоналом, адже той досі нічого не зробив, щоб досягти домовленостей про припинення вогню в Україні.

Про це дипломат написав у соціальній мережі Х.

«Віткофф не зробив нічого конструктивного для того, щоб спробувати домовитися про припинення вогню. Можливо, настав час, щоб більш досвідчений дипломат або експерт з національної безпеки взяв на себе цю справу», — зазначив Макфол.

На його думку, адміністрація Трампа могла б, «як мінімум», додати до своєї переговорної групи фахівців, які «щось знають про Путіна та Росію». До того ж Віткофф веде переговори за кількома напрямками, що безумовно заважає ефективній дипломатії.

«Навіть найкращий дипломат у світі — найкращий дипломат в історії — не зміг би вести переговори з Росією, Іраном та Ізраїлем-Палестиною одночасно. Віткоффа слід призначити на один напрямок, а комусь іншому доручити керувати іншими», — додав Майкл Макфол.

Нагадаємо, Віткофф заявив, що Путін зациклений на українських землях. Представник Дональда Трампа припустив, що деякі українські регіони можуть відійти Росії.

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