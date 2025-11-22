- Дата публікації
Категорія
Політика
"Віткоффу потрібно звернутися до психіатра": у ЄС жорстко розкритикували "мирний план" США для України
ЄС розкритикував пропозицію США використати активи РФ для своїх зусиль з відновлення. Також посадовці не погоджуються з «мирним планом».
Високопоставлені європейські посадовці висловили обурення та різку критику щодо пункту «мирного плану», який нещодавно представив спецпредставник президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф. Один із чиновників Європейського Союзу (ЄС) навіть порадив американському представнику звернутися до психіатра.
Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в ЄС.
Пункт про активи РФ
Предметом критики став пункт, згідно з яким 100 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації мають бути використані Вашингтоном для зусиль із відновлення України після укладення перемир’я. Згідно з документом, США планують отримувати 50% прибутку від цієї діяльності.
«Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення для використання активів на благо українців, а Трамп хоче отримати з них прибуток… Ця пропозиція, ймовірно, буде відхилена всіма», — цитує видання співрозмовника.
Реакція європейських посадовців
За інформацією медіа, високопосадовці ЄС у Брюсселі назвали цю ідею неприйнятною. Високопосадовець ЄС висміяв пропозицію, зазначивши, що Трамп не має повноважень розморожувати російські активи, які зберігаються в Європі.
Посадовець одного з урядів ЄС вдався до барвистої лайки, щоб висловити своє обурення. Високопоставлений політик ЄС був ще категоричнішим, заявивши: «Віткоффу потрібно звернутися до психіатра».
Критика зосереджена на тому, що в той час, як Європа шукає законні шляхи використання доходів від активів на користь України, американська пропозиція передбачає отримання значного прибутку для США.
Нагадаємо, європейські чиновники в Брюсселі висловлюють сумніви щодо здатності Віткоффа надійно і точно передавати повідомлення між Москвою та Вашингтоном, зокрема через його недостатнє розуміння тонкощів російсько-української війни.