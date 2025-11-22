"Віткоффу потрібно звернутися до психіатра": у ЄС жорстко розкритикували "мирний план" США для України

Стів Віткофф / © Getty Images

Високопоставлені європейські посадовці висловили обурення та різку критику щодо пункту «мирного плану», який нещодавно представив спецпредставник президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф. Один із чиновників Європейського Союзу (ЄС) навіть порадив американському представнику звернутися до психіатра.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в ЄС.

Пункт про активи РФ

Предметом критики став пункт, згідно з яким 100 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації мають бути використані Вашингтоном для зусиль із відновлення України після укладення перемир’я. Згідно з документом, США планують отримувати 50% прибутку від цієї діяльності.

«Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення для використання активів на благо українців, а Трамп хоче отримати з них прибуток… Ця пропозиція, ймовірно, буде відхилена всіма», — цитує видання співрозмовника.

Реакція європейських посадовців

За інформацією медіа, високопосадовці ЄС у Брюсселі назвали цю ідею неприйнятною. Високопосадовець ЄС висміяв пропозицію, зазначивши, що Трамп не має повноважень розморожувати російські активи, які зберігаються в Європі.

Посадовець одного з урядів ЄС вдався до барвистої лайки, щоб висловити своє обурення. Високопоставлений політик ЄС був ще категоричнішим, заявивши: «Віткоффу потрібно звернутися до психіатра».

Критика зосереджена на тому, що в той час, як Європа шукає законні шляхи використання доходів від активів на користь України, американська пропозиція передбачає отримання значного прибутку для США.

Нагадаємо, європейські чиновники в Брюсселі висловлюють сумніви щодо здатності Віткоффа надійно і точно передавати повідомлення між Москвою та Вашингтоном, зокрема через його недостатнє розуміння тонкощів російсько-української війни.