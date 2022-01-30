Витрачайте гроші на росіян, а не на війни: Кулеба закликав Путіна зайнятися внутрішніми проблемами замість агресії

Витрачайте гроші на росіян, а не на війни: Кулеба закликав Путіна зайнятися внутрішніми проблемами замість агресії

Міністр переконаний, що якби Кремль приинив витрачати величезні кошті на зовнішню агресію, "Росія була б зовсім іншим, найкращим місцем для життя".

Президенту Росії Володимирові Путіну варто зайнятися внутрішніми справами власної країни і покращенням добробуту росіян, замість того, щоб витрачати ресурси на агресію проти сусідніх країн.

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба виданню Vice News, повідомляє Укрінформ.

"Займайтеся своїми справами, дбайте про своїх людей. Якщо він (Путін — Ред.) сконцентрується на добробуті та майбутньому Росії, замість того, щоб витрачати мільйони на ведення воєн, кібератак, а також навіювання військових загроз іншим країнам", — закликав Кулеба Путіна.

Міністр переконаний, що якби Кремль припинив витрачати величезні кошті на зовнішню агресію, "Росія була б зовсім іншим, найкращим місцем для життя, а в нас було б менше головного болю".

Кулеба запевнив, що Київ та наші західні партнери роблять все можливе, аби запобігти "найгіршому варіанту розвитку подій". Він наголосив, що "не можна дозволити Путіну отримати те, що він хоче, не перетинаючи червоної межі".

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