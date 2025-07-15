Вітренко відреагував на скаргу до НАЗЯВО щодо плагіату: “Це може бути політична атака”

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«Моя дисертація вже не раз перевірялась. Якщо нинішнє розслідування доведе факт плагіату — я діятиму згідно із законом. Якщо ж ні — вимагатиму публічних вибачень», — сказав Вітренко в інтерв’ю Lenta.UA.

Він також звернув увагу на збіг у часі між появою обвинувачень та політичними процесами в Київраді: «Цікаво, що “злив” про плагіат з’явився саме в день, коли Київрада мала голосувати за звільнення секретаря Володимира Бондаренка. А ініціатором цієї відставки був я. Випадковість? Сумніваюся».

Раніше в медіа з'явилась інформація про подання скарги до НАЗЯВО з вимогою перевірити наукову роботу Андрія Вітренка на плагіат. Автор(и) скарги публічно не називаються. НАЗЯВО підтвердило факт отримання заяви, однак коментарів по суті поки не надає.

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Це не перше публічне звинувачення, яке стосується Вітренка. Раніше в соцмережах поширювалися чутки про його можливу причетність до розкрадання коштів на будівництві військового кладовища, а також про зв’язки з впливовим київським бізнесменом Денисом Комарницьким. Сам Вітренко назвав ці звинувачення фейками та спробою дискредитації.

«Інформаційні вкиди сьогодні — це частина політичної боротьби. Я не маю відношення до жодної з цих історій і не збираюсь підігравати інформаційним атакам», — наголосив посадовець.