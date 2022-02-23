Вітренко заявив, що "Північний потік-1" також має бути в пакеті санкцій проти Росії

Вітренко заявив, що "Північний потік-1" також має бути в пакеті санкцій проти Росії

Газопровід має бути в пакеті санкцій у разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Газопровід "Північний потік-1" має бути в пакеті санкцій проти Росії у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це під час брифінгу у вівторок, 22 лютого, заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Він також наголосив, що зараз Україна концентрується в першочерговому порядку на протидії запуску в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

"Щодо Північного потоку-1, позиція Нафтогазу полягає в тому, що скоріше це має бути в пакеті санкцій у разі повномасштабного військового вторгнення (РФ до України - ред.) і ці санкції мають утримувати Путіна від подальшої військової агресії", – заявив очільник Нафтогазу.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Єврокомісія заявила, що зупинка сертифікації "Північного потоку-2" не впливає на забезпечення ЄС газом.

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