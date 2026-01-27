Віцепрем’єр Італії накинувся на Зеленського з цинічною вимогою: Україна відреагувала

Маттео Сальвіні

Проросійський віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні зухвало закликав українського президента Володимира Зеленського не зволікати із підписанням мирної угоди, бо, мовляв, Україна програє війну.

Про це італійський політик заявив під час одного з виступів в італійському регіоні Абруццо на заході "Ідеї у русі".

"Ми чули Зеленського, який, після всіх отриманих грошей, зусиль та допомоги, все ще має нахабство скаржитися. Друже мій, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши мирну угоду якомога швидше. Тобі доведеться вибирати між поразкою та розгромом", - зухвало заявив віцепрем’єр Італії.

Заява України

Речник українського МЗС Георгій Тихий порадив Сальвіні звертатись із такими закликами до “фюрера” РФ Володимира Путіна. Окрім того, дипломат нагадав, що від трьох до п’яти тисяч українців взяли участь у битві під Монте-Кассіні, яка стала однією з найкривавіших у Другій світовій війні.

"Вони не вибирали "між поразкою та розгромом", хоча перемога часом здавалася далекою. Вони боролися пліч-о-пліч з іншими союзниками, бо на кону була свобода Італії та всієї Європи", – висловився речник МЗС.

З його слів, хоч би якою важкою була боротьба України сьогодні, вона "така ж фундаментальна, як і та, що була 80 років тому".

"Ми завжди будемо вдячні за підтримку Італії та всіх італійців, які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що доля миру в Європі вирішиться на полі бою в Україні. Якщо віцепрем'єр-міністр стурбований мирною угодою, радимо йому звертатися не до президента України – країни, яка захищається від агресії, – а до Путіна, який розв'язав цю війну", – заявив Тихий.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сказала, що готова підтримати амбіції Дональда Трампа на міжнародній арені та навіть сприяти отриманню ним найпрестижнішої нагороди світу — Нобелівської премії миру, але лише за умови реальних досягнень у питанні завершення війни в Україні.