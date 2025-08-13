Чи буде нав’язувати Трамп Зеленському мирну угоду з Росією: віцепрезидент США відповів

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © ТСН

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив президента України Володимира Зеленського та європейських союзників, що Дональд Трамп не змушуватиме Україну укладати мирну угоду з Росією.

Про це повідомляє NBC News.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами розвіяв побоювання щодо мирних переговорів. За словами німецьких урядовців, він запевнив, що Сполучені Штати не обговорюватимуть завершення війни з Росією за спинами України та Європи.

Також стало відомо, що Дональд Трамп та його команда виявили значний інтерес до ключових моментів дипломатичних переговорів, які висувають Україна та її союзники.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп припустив ймовірність зустрічі диктатора Путіна та Володимира Зеленського після саміту Росії та США на Алясці.

А Володимир Зеленський сподівається, що центральною темою на зустрічі між Трампом і Путіним на Алясці буде негайне припинення вогню.