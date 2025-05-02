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Віцепрезидент США зробив заяву щодо закінчення війни в Україні
Джей Ді Венс зазначив, що наразі переговори, а також сам процес закінчення війни в України зайшли у глухий кут.
Росія та Україна мають все одно сісти за стіл переговорів і припинити цю запеклу війну, адже обидві сторони втрачають дуже багато людей. Процес закінчення війни в Україні зупинився.
Таку заяву в інтерв’ю каналу Fox News зробив віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс.
«Мирний процес нікуди не рухається», — зазначив політик.
Зі слів Венса, наразі кожна сторона знає, які умови досягнення світу висуває опонент. І тепер усе «залежить від росіян та українців».
«Вони повинні дійти згоди і зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не дінеться. Це не закінчиться найближчим часом. Так, українці розлючені, бо на них напали. Але вони продовжують втрачати тисячі солдатів. Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. І якщо вони це зроблять, це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21 сторіччя», — додав Венс.
Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що США більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною і РФ.
«Настав час, коли обидві сторони повинні представити власні конкретні ідеї щодо завершення війни. Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб проводити посередницькі зустрічі. Україна та Росія мають представити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт», — наголосила вона.