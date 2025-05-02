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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Віцепрезидент США зробив заяву щодо закінчення війни в Україні

Джей Ді Венс зазначив, що наразі переговори, а також сам процес закінчення війни в України зайшли у глухий кут.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Джей Ді Венс

Джей Ді Венс / © Associated Press

Росія та Україна мають все одно сісти за стіл переговорів і припинити цю запеклу війну, адже обидві сторони втрачають дуже багато людей. Процес закінчення війни в Україні зупинився.

Таку заяву в інтерв’ю каналу Fox News зробив віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс.

«Мирний процес нікуди не рухається», — зазначив політик.

Зі слів Венса, наразі кожна сторона знає, які умови досягнення світу висуває опонент. І тепер усе «залежить від росіян та українців».

«Вони повинні дійти згоди і зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не дінеться. Це не закінчиться найближчим часом. Так, українці розлючені, бо на них напали. Але вони продовжують втрачати тисячі солдатів. Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. І якщо вони це зроблять, це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21 сторіччя», — додав Венс.

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що США більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною і РФ.

«Настав час, коли обидві сторони повинні представити власні конкретні ідеї щодо завершення війни.​ Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб проводити посередницькі зустрічі. Україна та Росія мають представити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт», — наголосила вона.

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