Виведе США з НАТО і розвалить Альянс – New York Times про те, чому ЄС боїться перемоги Трампа

Навіть невдала спроба Трампа вивести США з НАТО може настільки підірвати довіру до надійності Альянсу, що він перестане бути фактором стримування для Росії.

Уряди європейських країн серйозно занепокоєні тим, що Дональд Трамп в разі повернення у Білий дім не тільки остаточно зупинить допомогу Україні, але й виведе США зі складу НАТО і розвалить Альянс.

Про це йдеться у статті The New York Times.

У виданні зауважують, що протягом 74 років НАТО був найважливішим військовим альянсом Америки. Президенти з обох партій розглядали Альянс як засіб примноження сили, що посилює вплив Сполучених Штатів.

Натомість Трамп чітко дав зрозуміти, що він бачить НАТО лише як діру, через яку європейці витягують американські ресурси.

Під час свого президентства він неодноразово погрожував виходом США з Альянсу, якщо Європа не збільшить свої видатки на оборону. У новій передвиборчій кампанії Трамп поки що дуже мало говорив про свої наміри. Однак його офіційний передвиборчий вебсайт містить наступне речення:

"Ми повинні завершити процес, який ми розпочали за моєї адміністрації, фундаментально переоцінивши мету та місію НАТО". Він і його команда відмовляються уточнювати подробиці, що це означає.

Це викликало занепокоєння серед європейських союзників і американських прихильників традиційної зовнішньополітичної ролі країни.

NYT стверджує, що європейські посли та представники аналітичних центрів "здійснювали паломництва" до соратників Трампа, щоб дізнатися про його плани щодо зовнішньої політики США у разі повернення до Білого дому.

За словами журналістів видання, потягом останніх кількох місяців понад півдюжини нинішніх і колишніх європейських дипломатів на умовах анонімності заявили, що повернення Трампа може означати не просто відмову від України, але й ширший відступ впливу Америки з європейського континенту та розпад Північноатлантичного альянсу.

"В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО. Це було б величезним стратегічним та історичним провалом з боку нашої нації", – сказав колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, відставний американський генерал Джеймс Г. Ставрідіс.

Європейські дипломати припускають, що навіть невдала спроба Трампа вивести США з НАТО може настільки підірвати довіру до надійності Альянсу як гаранта безпеки Європи, і НАТО перестане бути фактором стримування для Росії.

Лестощі в обмін на милість Трампа

Інтерв’ю з нинішніми та колишніми дипломатами ЄС виявили, що європейські посадовці здебільшого не знають, як поводитися з Трампом.

Очікується, що менші країни, які більше бояться нападу Росії, намагатимуться купити милість Трампа, збільшуючи свої замовлення на американську зброю або – як це зробила Польща під час його президентства – використовуючи грандіозні лестощи. Зокрема пропонуючи назвати військову базу "Форт Трамп" в обмін на постійну присутність американців там.

Україна

У NYT вважають, що попри сумніви щодо зовнішньої політики, точно можна сказати лиш одне: перша сфера, де потенційне повернення Трампа в Білий дім у 2025 році може спровокувати зовнішньополітичну кризу, – це Україна.

Екс-помічниця генсека НАТО Камілла Гранд висловила думку, що Європа робитиме висновки з того, як саме вчинить Трамп з Україною після повернення в Білий дім.

На цьому тлі стратегія Росії на полі бою на даний момент, здається успішною. Путін певен, що після виборів у США 2024 року він може опинитися в набагато кращому становищі.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

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