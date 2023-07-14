"Виведіть війська з України": Боррель з Лавровим посперечались на саміті країн Південно-Східної Азії

Боррель та Лавров влаштували суперечку на саміті країн Південно-Східної Азії через Україну.

Голова євродипломатії Жозеп Боррель на саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії звернувся до присутнього на заході російського міністра закордонних справ з закликом, що Росія вивела свої війська з території України, на що той відповів агресивно.

Про це інформує Радіо Свобода.

На слова Борреля про необхідність вивести російські війська з території України, Лаврова заявив, що такі заклики — це "змова Заходу".

Як інформує Ліга, у свою чергу голова Держсекретар США Ентоні Блінкен за лаштунками заходу заявив, що присутність Лаврова на саміті є "ані конструктивною, ані продуктивною".

Також Блінкен зазначив, що наразі фокус Москви є "абсолютно негативним", а її підхід базується виключно на звинуваченні США у "кожній проблемі світу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відповів на погрози голови МЗС РФ Сергія Лаврова, що передавання F-16 Україні може нібито чимось загрожувати Росії. Він заявив, що з Москвою вже давно ніхто не хоче мати нічого спільного, просто хочуть, щоб вона відчепилася від своїх сусідів і припинила окуповувати їхні землі.

Крім того, ми раніше інформували що влада ПАР заявила, що буде рада, якщо Путін не приїде на саміт БРІКС, адже у протилежному разі диктатора доведеться заарештувати та відправити до Гааги.

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