"Виявіть милосердя": Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів з України

Епіфаній пояснив, що йдеться про більш ніж три тисячі вбитих російських військовослужбовців, тіла яких перебувають в Україні.

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні солдатів РФ.

Про це йдеться в листі Епіфанія, опублікованому на сайті ПЦУ.

"На жаль, з Ваших попередніх публічних заяв уже зрозуміло, що збереження прихильності Путіна та керівництва РФ для Вас є набагато важливішим, ніж турбота про людей в Україні, частина з яких до війни вважала Вас своїм пастирем…Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних співгромадян, більшість із яких – православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили виявити людяність та турботу".

За його словами, тіла понад трьох тисяч убитих російських військовослужбовців перебувають на землі України.

"Я звертаюся до Вас, як голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян та пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоч би допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї "русского мира" – Ваші та Вашого президента", – додав Епіфаній.

Раніше Україна просила Червоний Хрест допомогти повернути тіла загиблих їхнім сім'ям, але жодної відповіді з російської сторони не було отримано.