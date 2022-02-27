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"Виявіть милосердя": Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів з України

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"Виявіть милосердя": Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів з України

УНІАН

Епіфаній пояснив, що йдеться про більш ніж три тисячі вбитих російських військовослужбовців, тіла яких перебувають в Україні.

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні солдатів РФ.

Про це йдеться в листі Епіфанія, опублікованому на сайті ПЦУ.

"На жаль, з Ваших попередніх публічних заяв уже зрозуміло, що збереження прихильності Путіна та керівництва РФ для Вас є набагато важливішим, ніж турбота про людей в Україні, частина з яких до війни вважала Вас своїм пастирем…Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних співгромадян, більшість із яких – православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили виявити людяність та турботу".

За його словами, тіла понад трьох тисяч убитих російських військовослужбовців перебувають на землі України. 

"Я звертаюся до Вас, як голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян та пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоч би допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї "русского мира" – Ваші та Вашого президента", – додав Епіфаній.

Раніше Україна просила Червоний Хрест допомогти повернути тіла загиблих їхнім сім'ям, але жодної відповіді з російської сторони не було отримано.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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