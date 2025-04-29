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"Війна б закінчилася за день": Трамп заявив, що рятує Україну від Росії
Трамп нагадав, що саме він дозволив постачання Україні протитанкових ракет Javelin, які стали вирішальним моментом у протистоянні російським танкам на початку вторгнення.
Президент США Дональд Трамп заявив, що «рятує» Україну від Росії, і якби не його допомога, Україна була б «розчавлена».
Про це Трамп сказав в інтерв’ю The Atlantic.
«Думаю, я рятую цю країну. Думаю, ця країна була б розчавлена дуже скоро. Це велика військова машина», — сказав він, очевидно, маючи на увазі російську військову міць.
Президент США нагадав, що саме він дозволив постачання Україні протитанкових ракет Javelin, які стали вирішальним моментом у протистоянні російським танкам на початку вторгнення. Якби не ця зброя, війна б «закінчилася за один день», упевнений Трамп.
«Якби не я — я той, хто дав їм „Джавеліни“, які підбили танки. Знаєте, той танковий момент був важливим моментом, коли танки застрягли в багнюці, і я дав їм величезну кількість „Джавелінів“. Це протитанкові ракети. І вони знищили всі ці танки, коли ті застрягли в багнюці. Це був важливий момент, тому що, якби ці танки увійшли, вони були б за 71 милю від Києва і збиралися захопити Київ. Це був би кінець війни; вона б закінчилася за один день», — сказав він.
Водночас Трамп зазначив, що йому «шкода, що це (війна) продовжилося», оскільки в результаті загинуло багато людей, «набагато більше людей, ніж повідомляється».
Президент США підкреслив, що зараз своїм втручанням «рятує» Україну.
«Я дійсно можу сказати, що я рятую цю країну… Я думаю, що я надаю велику послугу Україні», — заявив він.
На зауваження журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга про те, що українці не вважають Трампа «рятівником», президент США зауважив, що «вони не вірять, бо в них досить хороша реклама».
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «намагається врятувати багато життів» і запобігти Третій світовій війні.