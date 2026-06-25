“Війна буде зовсім іншою”: Лукашенко зробив різку заяву про Україну

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність «домовлятися по суті» задля досягнення миру та запевнив, що не бажає воювати проти українців.

Про це стало відомо з трансляції зустрічі Олександра Лукашенка 25 червня у Мінську в межах заходів XIII Форуму регіонів Росії та Білорусі.

Попередження представникам України

Лукашенко заявив, що нещодавно до нього ніби приїздили «представники Зеленського». Він попередив їх, що буде, якщо Білорусь спробують втягнути у війну.

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«Ось на цьому місці нещодавно були представники Зеленського. Я їм прямо сказав хлопцям, кажу, ви передайте своєму президенту. Якщо він думає, що можна так ось із нами розмовляти і ще втягнути нас у війну, то він повинен розуміти, що якість війни миттєво зміниться. Ця війна буде зовсім іншою», — заявив він.

Лукашенко додав, що отримав відповідь і «президенти це розуміють». Тому він закликав сідати за стіл переговорів «по-людськи» та без конфронтації.

Ставлення до війни та союз із Москвою

Самопроголошений президент зазначив, що Білорусь має миролюбну позицію. Лукашенко зауважив, що його країні не потрібно втягуватися у війну, і закликав не підштовхувати їх до цього. Також він не має потреби у нових землях чи економічних ресурсах, а з українського боку кордону стоять переважно цивільні люди.

«Ну як воювати проти українців тут, якщо з того боку, територіальні війська, в основному? Ми що, будемо цих механізаторів, доярок і робочих хлопців стріляти, які не хочуть воювати з Білоруссю? Ми так само не хочемо з українцями воювати», — сказав Лукашенко.

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Попри це, він окремо виділив незмінність союзу з Кремлем.

«Але в будь-якій ситуації мы будемо з Росією поруч. Ми цим дуже дорожимо, зрозуміло. Інакше бути не може», — зауважив Лукашенко.

Роль Заходу та України у війні

Також самопроголошений президент Білорусі повторив пропогандистську тезу Крмеля, що нібито Росія воює не з Україною, а з країнами Заходу, які «намагаються влізти і перемогти». Саму ж Україну він вважає лише інструментом у цьому процесі.

«Україна сьогодні розмінна карта у великій грі. Справа зовсім не в Україні. Знаємо, в чому справа і хто з ким бореться на кінцевому етапі. Тому треба тут розібратися і десь свої інтереси комусь просувати. Ні нам, ні Росії це не треба», — резюмував він.

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Лукашенко підсумував, що виступає виключно за мир, але вимагає «повної гарантії», що Білорусь та Росію «вчергове не зможуть обдурити».

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних зборів РФ Валентиною Матвієнко заявив, що народи Білорусі, України та Росії в майбутньому нібито відновлять тісні відносини.

Раніше 19 червня Володимир Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові, щоби той негайно припинив допомагати Росії. На виконання умов білоруському режиму дали рівно один тиждень.

Також днями у Білорусі припинили роботу російські системи, які використовували для атак на Україну.

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