"Війна - це все, що може запропонувати Москва": буряти просять Байдена допомогти їм від'єднатись від РФ

Вони просять допомогти їхнім народам від'єднатися від Росії через жорстоку війну в Україні.

Про це повідомляє Idel.Реалії.

Активісти з нагоди щорічного Тижня поневолених народів, що проходить у США від 1959 року, відправили Джо Байдену відкритого листа. У ньому йдеться про те, щоб допомогти трьом російським республікам вийти зі складу Росії. У листі наголошується, що через бідність чоловіки з Бурятії змушені йти на війну проти України, де вони фактично є гарматним м'ясом.

"Війна – це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл. Гинути, як гарматне м'ясо, на черговій загарбницькій війні росіян. Я не бажаю такого майбутнього для Бурятії та свого народу", - заявила Раджана Дугар-ДеПонте.

Також у листі вказано, що народи Росії стали заручниками кривавого російського режиму. Їм загрожує або смерть на війні, або в'язниця.

Ліга вільних націй (ЛВН), яка об'єднала представників "поневолених Кремлем народів", заявляє, що добиватиметься незалежності від РФ. Для того, щоб привернути увагу до себе, вони планують організовувати акції у великих містах США.

"Сьогодні ми в тому ж становищі, що й Україна, Естонія, Литва чи Латвія 40 років тому. Ми добиватимемося деколонізації", - заявив активіст із Татарстану Іршат Хабі.

Нагадаємо, після потужного удару HIMARS пів тисячі бурятів втекли з України.

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