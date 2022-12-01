Війна "десь там": британський експерт пояснив, чому НАТО не закриває небо над Україною

На думку експерта, Альянс не реагуватиме на жодні провокації РФ, крім прямої атаки.

НАТО не піде на конфронтацію з Росією до того часу, поки Москва не нападе на якогось члена Альянсу.

Про це заявив науковий співробітник американського аналітичного центру Atlantic Council ("Атлантична рада") Пітер Дікінсон в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зауважив, що НАТО – демократична організація, де рішення ухвалюють усі 30 країн-учасниць. І більшість цих країн не розуміють, що таке повномасштабна війна

"І дуже складно пояснити якомусь із цих суспільств — британському, французькому, німецькому, італійському і так далі — ось типу, ми йтимемо на війну з Росією. У них немає поняття "війна". Так, останні 20-30 років деякі з них воювали "десь там" — Ірак, Афганістан, Північна Африка. Але щоб була велика війна з великою європейською країною, з Росією, вони не мають такого розуміння. Це для них дуже страшно, це надзвичайно страшно", — сказав Дікінсон.

На думку експерта, Альянс не реагуватиме на жодні провокації РФ, крім прямої атаки на країни-учасниці. І інцидент у Польщі – цьому показник.

"Доки російські ракети не падають на НАТОвські землі (не українські ракети, що захищаються від Росії) — цього (закриття неба, — Ред.) не буде, на жаль", — каже аналітик, маючи на увазі інцидент у польському Пшеводуві.

Саме там, поблизу українського кордону впала ракета. Внаслідок цього загинули двоє людей.

Спочатку в заяві польського МЗС йшлося, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Згодом президент країни Анджей Дуда на брифінгу заявив, що немає чітких доказів того, хто запустив ракету.

Спочатку президент Володимир Зеленський запевняв, що в Польщі впала і вибухнула російська ракета, і надав докази цього. Проте потім він заявив, що наразі ніхто достеменно не знає, чия ракета впала в Польщі.

Що таке "закрите небо"

Нагадаємо, що "закрите небо" — це система багатошарової протиповітряної оборони НАТО з кількох різних систем захисту.

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Від початку повномасштабного вторгнення українці на Батьківщині і у всьому світі закликали НАТО закрити небо від російських літаків та ракет.

У березні деякі країни, зокрема Литва та Естонія зверталися до парламентів держав-членів ЄС та НАТО з вимогою про закриття неба над Україною. Проте Захід вирішив, що краще постачати Україні системи ППО. Втім, наданих систем вкрай недостатньо, тому Україна протягом останніх місяців регулярно потерпає від ракетних атак Росії.

Попередній масований ракетний удар РФ відбувся 23 листопада.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що новий масований ракетний удар "може бути в будь-який момент". Зокрема, сьогодні на російському аеродромі "Енгельс-2" біля Саратова зафіксували підвищену активність. Це може свідчити про підготування до нового масованого удару по Україні.