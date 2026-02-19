Війна до кінця: Медведєв виступив із черговими погрозами щодо України

Заступник очільник Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкотре підтвердив агресивні наміри Кремля, заявивши про продовження війни попри переговори про мир. Політик пригрозив щодо долі українських територій.

Заяви Медведєва цитують російські засоби масової пропаганди.

Кремлівський посадовець стверджує, що війна проти України триває і буде доведена до кінця. За його словами, переговори — це завжди добре, але цілей війни буде досягнуто.

Реклама

Згадав Медведєв і президента України Володимира Зеленського: обізвав його «корисним ідіотом» для США. Російський політик пригрозив — що довше Зеленський керуватиме з Києва, то меншою буде територія України.

Підсумки переговорів у Женеві — заяви Росії, України та США

Зауважимо, що погрози Медведєва з’явилися вже наступного дня після того, як 18 лютого у Женеві завершилися дводенні мирні переговори за участю делегацій України, США та РФ. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори зараз не підлягають публічному обговоренню. Він відмовився коментувати підсумки зустрічі в Женеві та називати дати наступного раунду, зазначивши, що Кремль наразі не хоче вдаватися в подробиці.

Своєю чергою Зеленський повідомив, що на переговорах у Женеві Україна та РФ узгодили технічні деталі моніторингу припинення вогню, проте в політичних питаннях щодо Донбасу згоди немає. Київ готовий до компромісу зупинитися на поточній лінії розмежування, як пропонували США, але відкидає вимогу Москви добровільно залишити Донбас або юридично визнати окупацію.

А речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що тристоронні переговори у Женеві продемонстрували «реальний прогрес», тож сторони продовжать роботу над мирною угодою після консультацій із лідерами.