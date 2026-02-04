ТСН у соціальних мережах

Війна добиває економіку РФ: як Путін приховує від росіян масштаби кризи

Війна в Україні спорожнює гаманці росіян, які змушені платити за амбіції Кремля.

Олена Капнік
Кремль.

© Associated Press

Влада Росії намагатися далі приховувати та ігнорувати економічні наслідки дороговартісної війни в Україні, західних санкцій та поганих рішень в економічній політиці.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці зауважують, що днями диктатор-президент Росії Володимир Путін визнав, що валовий внутрішній продукт країни зріс лише на 1% протягом 2025-го порівняно з 4,1% — 2023-го та 4,3% — 2024-го. Втім, зухвало заявив «фюрер», що це скорочення було «штучним» і частиною зусиль російського уряду щодо стримування інфляції.

Окрім того, Путін стверджував, що інфляція в Росії знизилася до 5,6% до кінця минулого року, порівняно з заявленим максимумом у 9,6% у 2024 році. Кремлівський господар визнав, що інфляція зросла до 6,4% в річному обчисленні в січні 2026 року. Однак, заявив він, уряд РФ нібито очікував цього зростання після того, як країна збільшила податок на додану вартість від 20% до 22% від 1 січня нинішнього року.

Американські аналітики вважають, що російський уряд, ймовірно, збільшив ПДВ, щоб підтримати дефіцит федерального бюджету, спричинений нестійко високими витратами на оборону, що безпосередньо лягло на населення Росії.

Водночас в ISW спостерігали повідомлення про різке зростання цін на продукти харчування до 25% як до, так і після набрання чинності підвищення ПДВ. Це свідчить про те, що справжній рівень інфляції в РФ вищий, ніж стверджує Путін.

«Постійне хибне зображення Кремлем рівня інфляції має на меті створити враження, що ні війна в Україні, ні західні санкції не шкодять російській економіці», — констатують в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, Bloomberg писало про те, що економіка Росії за крок до краху. Через падіння доходів від нафти, зростання інфляції та бюджетний дефіцит країна-агресорка більше не здатна витримати економічний тиск. За прогнозами української розвідки, 2026-й принесе РФ ще більші економічні проблеми — посилиться ризик рецесії, зросте інфляційний тиск, податкова база звузиться, а «тіньовий» сектор економіки розшириться.

