- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2091
- Час на прочитання
- 1 хв
Війна між Росією та Україною може вийти з-під контролю - Ердоган
Ердоган вважає, що подальша ескалація війни РФ проти України може призвести до втрати контролю над ситуацією.
Війна Росії проти України наближається до п’ятого року та вже становить загрозу для безпеки судноплавства і торгівлі в Чорному морі, а подальша ескалація може вийти з-під контролю.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Clash Report.
«Війна між Росією та Україною ось-ось увійде у свій п’ятий рік. Там також загинули сотні тисяч людей, були зруйновані міста, мільйони людей були змушені залишити свої домівки», — заявив президент Туреччини.
За його словами, в останні місяці бойові дії досягли рівня, який становить загрозу для торгівлі та безпеки судноплавства в Чорному морі.
«Останніми місяцями спостерігається, що війна досягла масштабів, які загрожують торгівлі та безпеці судноплавства в Чорному морі. Ми здійснюємо необхідні контакти, щоб запобігти цьому», — підкреслив Ердоган.
Він також наголосив, що Туреччина прагне якнайшвидшого завершення війни, оскільки подальша ескалація несе ризик втрати контролю над ситуацією.
«Нашим щирим бажанням є якомога швидше завершення цієї війни, яка несе ризик поступового виходу з-під контролю через взаємні атаки, шляхом встановлення справедливого та сталого миру», — заявив президент Туреччини.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американське видання Politico проаналізувало ключові глобальні сценарії на 2026 рік і виставило на них своєрідні «ставки».