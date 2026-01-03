Війна між Росією та Україною може вийти з-під контролю - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Війна Росії проти України наближається до п’ятого року та вже становить загрозу для безпеки судноплавства і торгівлі в Чорному морі, а подальша ескалація може вийти з-під контролю.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Clash Report.

«Війна між Росією та Україною ось-ось увійде у свій п’ятий рік. Там також загинули сотні тисяч людей, були зруйновані міста, мільйони людей були змушені залишити свої домівки», — заявив президент Туреччини.

За його словами, в останні місяці бойові дії досягли рівня, який становить загрозу для торгівлі та безпеки судноплавства в Чорному морі.

«Останніми місяцями спостерігається, що війна досягла масштабів, які загрожують торгівлі та безпеці судноплавства в Чорному морі. Ми здійснюємо необхідні контакти, щоб запобігти цьому», — підкреслив Ердоган.

Він також наголосив, що Туреччина прагне якнайшвидшого завершення війни, оскільки подальша ескалація несе ризик втрати контролю над ситуацією.

«Нашим щирим бажанням є якомога швидше завершення цієї війни, яка несе ризик поступового виходу з-під контролю через взаємні атаки, шляхом встановлення справедливого та сталого миру», — заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американське видання Politico проаналізувало ключові глобальні сценарії на 2026 рік і виставило на них своєрідні «ставки».