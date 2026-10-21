Війна може тривати до весни 2027 року: політолог пояснив, чому Путін відмовив Трампу

Путін фактично відмовив Трампу: політолог спрогнозував продовження війни до 2027 року / © ТСН.ua

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Російський диктатор Володимир Путін, попри імітацію переговорів зі США, не зацікавлений у припиненні війни найближчим часом і розраховує продовжувати агресію проти України. Через це нове вікно можливостей для мирних переговорів може відкритися не раніше весни 2027 року.

Таку думку висловив політолог, керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

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За його словами, замість того, щоб піти на незначні поступки Трампу та продемонструвати готовність до компромісу, Путін фактично відкинув американські очікування. На думку експерта, це свідчить про те, що Кремль не має наміру погоджуватися на заморожування війни на нинішньому етапі.

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«Війна переходить в 2027 рік. За логікою, він (Путін — Ред.) мав би простягнути руку допомоги Трампу і піти на незначну поступку, але прийняв рішення, де-факто, послати Трампа», — зазначив Денисенко і пояснив, що це означає.

Розрахунок на економічне виснаження України і втрату підтримки Європи.

На його думку, Путін робить ставку на знищення української економіки та на розвал після березневих виборів у Франції європейської фінансової коаліції, що поки підтримує Україну. Тому Путін не погоджується на заморозку війни.

Переконаність у безкарності: Путін вважає, що Трамп не має реальних важелів тиску.

«Схоже, він (Путін — Ред.) щиро переконаний, що Трамп нікуди від нього не подінеться. Хоча треба чесно сказати: закон Грема не мав жодного шансу бути реально застосованим. Тут є ще один важливий момент, який він чекав все своє життя: він може прямо послати президента США і йому нічого за це не буде», — розмірковує Денисенко.

Тому політолог вважає, що нове переговорне вікно може з’явитися не раніше, ніж навесні 2027 року. До того часу Росія продовжуватиме робити ставку на військове протистояння та економічне виснаження України.

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Раніше в інтерв’ю Fox Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на заморожування війни з Росією по лінії фронту.

Нагадаємо, 20 жовтня в Осло відбулися переговори представників України, Європи та США.

Сьогодні, 21 жовтня, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у Санкт-Петербурзі провів переговори з диктатором Путіним. Під час зустрічі Віткофф підлещувався до російського очільника та висловив сподівання, що Путін розгляне можливість поновлення тристоронніх переговорів щодо війни в Україні.

Сам диктатор Путін заявив, що Росія готова відновити тристоронні переговори щодо миру в Україні у 10-х числах листопада.

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Крім того, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що війна в Україні наближається до закінчення.

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