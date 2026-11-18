Володимир Путін / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати та Китай мають достатньо політичного й економічного впливу, аби зупинити російську війну проти України фактично за одну зустріч із Володимиром Путіним. Для цього Вашингтону та Пекіну достатньо пригрозити Москві санкціями й припиненням експортної торгівлі з Росією.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

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Відповідаючи на запитання, що він сказав би під час потенційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, Китаю Сі Цзіньпіном і Росії Володимиром Путіним, Зеленський зазначив, що будь-які мирні домовленості мають починатися з припинення вогню на фронті.

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Президент України наголосив, що війна розгортається насамперед на полі бою, тому реальний прогрес у мирному врегулюванні можливий лише після припинення бойових дій.

Водночас, на думку українського лідера, економічних і політичних важелів Вашингтона та Пекіна цілком вистачить, щоб змусити Путіна зупинити війну за одну зустріч.

Зеленський переконаний, що якщо США та Китай запровадять санкції проти Росії або принаймні чітко пригрозять такими заходами й припиненням експортної торгівлі з Москвою, це змусить Кремль припинити агресію.

«Китаю та Сполучених Штатів цілком достатньо, їхньої сили вистачить, щоб зупинити Путіна за одну зустріч. Безперечно», — заявив Зеленський.

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Він додав, що спільна позиція Вашингтона та Пекіна щодо економічного тиску на Москву могла б стати вирішальним чинником для завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, президенти США, РФ та КНР ­­— Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін — проведуть 19 листопада тристоронню зустріч у Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Наразі відомо, що Путін 18 листопада вже провів переговори з Сі.

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